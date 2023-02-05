استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد حمله سموه تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية كما حمله سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد.