مريم بندق

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ، أن هناك ترقبا لحسم مجلس الخدمة المدنية الدوام المرن مع عودة الازدحام المروري بعد استئناف الدراسة في المدارس والجامعات، مثمنة جهود رجال المرور في إعادة الانسيابية بحركة المرور والحيلولة دون حدوث عرقلة أو إعاقة.



ولفتت المصادر إلى إمكانية حسم الدوام المرن جزئيا بحيث يطبق في الوزارات ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين خصوصاأن الإحصاءات متوافرة و جاهزة لاتخاذ قرار من مجلس الخدمة المدنية ".



ويهدف الدوام المرن إلى تخفيف الازدحام المروري وزيادة انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الضغوط على رجال المرور وتحسين بيئة العمل.