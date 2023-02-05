منصور السلطان

أعلنت وزارة الداخلية ان حملة نفذها رجال من الإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أغلقت أكبر مخزن لتوريد العوادم (الإكزوزات) التي تصدر أصواتا مزعجة والمخالفة للقرار الوزاري رقم 76 /2022 من قرار وزارة التجارة والصناعة، كما تم تحرير 3 محاضر إشعار مراجعة لاستكمال الإجراءات القانونية من قبل وزارة التجارة والصناعة وعمل تعهد لورشة من قبل وزارة التجارة والصناعة وتحرير 20 مخالفة مرورية وإحالة مركبة تخرج منها أصوات مزعجة وتم إيداعها بكراج حجز المرور.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات المرورية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك حرصا على تطبيق القانون على الجميع وضبط الخارجين على القانون، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.