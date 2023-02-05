

بيروت: كشف موقع «أساس» عن فيلم وثائقي فرنسي ستعرضه قناة France 5 الفرنسية الحكومية يشكل قصفا فرنسيا مباشرا على حزب الله.



ويقول هذا الموقع المستقل، إن هذا الفيلم يشكل بداية الهجمة الأوروبية المرتدة على إيران، وأن حصة لبنان منها ستكون كبيرة، على قدر ما هي كبيرة حصة إيران في لبنان.



وعنوان الوثائقي هو: «حزب الله: التحقيق الممنوع». والمقصود التحقيق في تفجير مرفأ بيروت قبل 3 سنوات، في 4 اغسطس 2020، وفي علاقة الحزب بعالم تجارة المخدرات.



ويعتبر موعد بث الجزء الأول من هذا الوثائقي، الذي يدين حزب الله بشكل مباشر، اليوم الأحد توقيتا سياسيا بامتياز كونه يأتي قبل يوم واحد من اجتماع باريس الخماسي، الذي سيضم ممثلين عن 5 دول معنية بالشأن اللبناني، هي: فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، بعد ساعات فقط من عرض الوثائقي.



وقد أنجز «الوثائقي» قبل فترة ليست قصيرة، لكن توقيت العرض ظل بيد خفية، بانتظار اللحظة السياسية المناسبة. أما العمل عليه فاستغرق «عامين من التحقيق في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، وعشرات الساعات من المقابلات والأرشيفات الحصرية».



وأشار موقع أساس إلى ان تمويل الفيلم الوثائقي هو استخباراتي فرنسي، وان إنجازه كان بطلب مباشر من DGSE، وهي المديرية العامة للمخابرات الخارجية، التي يرأسها برنارد إيمييه، أحد المكلفين بالملف اللبناني في فريق الرئيس إيمانويل ماكرون.