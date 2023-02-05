بحث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع نظيره وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود العلاقات الأخوية الراسخة والروابط المتجذرة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتم استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين الشقيقين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كل المجالات وضمان التنفيذ الفعال لفرص الشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والبشرية والأمنية وفي القطاعات الحيوية والمهمة التي تربط البلدين الشقيقين والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين تنفيذا للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحقيقا لما تصبو إليه قيادتا البلدين من تقدم وازدهار للشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى دولة الكويت أمس واليوم .