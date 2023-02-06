

بات ليبرون جيمس على بعد 36 نقطة فقط من تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين والذي يملكه الأسطورة كريم عبد الجبار، بعدما سجل 27 نقطة في خسارة فريقه لوس أنجيليس أمام نيو أورليانز بيليكانز 126-131.



يقف «الملك» عند عتبة كتابة فصل جديد في أسطورته، حيث بإمكانه أن يصبح أفضل مسجل في التاريخ أمام عبدالجبار صاحب 38.387 نقطة الثلاثاء في لوس أنجيليس بمواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر، أو في حال فشل في تحقيق هذا الإنجاز في عقر دار فريقه فعليه الانتظار حتى الخميس بمواجهة ميلووكي باكس.



وبانتظار الموعد التاريخي، فشل ليكرز في الفوز على أحد أبرز منافسيه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» وهو فريق بيليكانز الذي أنهى سلسلة من 10 هزائم تواليا، وقال جيمس: «أريد فقط أن أفوز، وأن ألعب المباراة بالطريقة الصحيحة، وأرى لاحقا ما سيحدث».



وأشار مدرب الفريق دارفين هام الذي يدرك جيدا وضع ليكرز المتأزم «يجب أن نفوز بهذه المباريات، سيطرنا بشكل كامل على المباراة».



وعزز دنفر ناغتس صدارته للمنطقة الغربية بفوزه على أتلانتا هوكس 128-108، وتقدم لوس أنجيليس كليبرز للمركز الرابع بفوزه على نيويورك نيكس 134-128 بعد التمديد.



وفاز فينيكس صنز الخامس على مضيفه ديترويت بيستونز 116-110، غداة فوزه الرائع في بوسطن، بفضل نجمه دينادري آيتون صاحب 31 نقطة إلى 16 متابعة.



في المنطقة الشرقية، حسم ميلووكي باكس فوزه أمام ميامي هيت 123-115 في الربع الأخير بفضل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل سلتين ساحقتين «دانك» في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.



وأنهى «الوحش اليوناني» المباراة مع 35 نقطة و15 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وهي ثالث تريبل-دابل له هذا الموسم، ليقود فريقه إلى فوزه السابع تواليا في سلسلة بلغ خلالها معدله 39.4 نقطة و14.7 متابعة في المباراة.



ونجح بروكلين نتس الرابع في قلب تخلفه أمام واشنطن ويزاردز بفارق 23 نقطة في الاستراحة إلى فوز مستحق بفارق نقطتين 125-123.



ويدين نتس بانتصاره إلى البديل كام توماس صاحب 44 نقطة، في أعلى رصيد له في مسيرته، فيما ساهم إدموند سامر بـ 29.



وفاز شيكاغو بولز على بورتلاند ترايل بلايزرز 129-121، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس 153-121.