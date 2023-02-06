

القاهرة - سامي عبدالفتاح



بجدارة واستحقاق تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالفوز على سياتل ساوندرز الأميركي في ربع النهائي بهدف نظيف أحرزه محمد مجدي أفشة في الدقيقة 88، ليضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد الأربعاء المقبل.



وأعرب مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر عن سعادته بالفوز على سياتل، وقال: «شيء عظيم أن تواجه فريقا كبيرا مثل ريال مدريد في نصف النهائي»، مضيفا: «سنحرص على متابعة 3 مباريات على الأقل للريال من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرا لضيق الوقت سيكون هناك العديد من المحاضرات النظرية والفنية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».



من جانبه، أكد أفشة صعوبة مواجهة ريال مدريد، لاسيما أنه الفريق الأفضل في العالم والأكثر تكاملا، مشددا على أن الفريق سيقدم كل ما لديه لتحقيق الفوز، كما شدد محمود كهربا، على أن لاعبي الأهلي لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم وقدرتهم على مواصلة المسيرة الناجحة في مونديال الأندية وتقديم مباراة مميزة أمام بطل أوروبا.



بدروه، جدد رئيس الأهلي محمود الخطيب، الشكر والتحية للجماهير المغربية التي احتشدت في ملعب طنجة وساندت الفريق في مواجهة بطل أميركا الشمالية، مؤكدا أن هذا الموقف ليس بجديد على الأشقاء بالمغرب، الذين يستحقون التقدير تجاه كل ما يقدمونه من دعم للأهلي منذ وصوله.



فيما صرح الإسباني المدير الفني الأسبق لريال مدريد فيسنتي ديل بوسكي، بأن تاريخ النادي الملكي في مونديال الأندية يعطيه الأفضلية في مواجهة الأهلي بنصف نهائي لفارق الخبرات.



يذكر أن ديل بوسكي خسر أمام الأهلي في القاهرة بالعام 2001 في مباراة ودية، عندما كان مدربا للريال، حيث برر الخسارة لارتفاع الحرارة في القاهرة، لكنه أشاد بفريق الأهلي ووصفه بأنه فريق رائع.



وفي الدوري المصري، تقام اليوم مباراة وحيدة في الجولة 17 تجمع بين فريقي فاركو والزمالك. وكان الفريق قد دخل معسكر إعداد مغلقا في الإسكندرية قبل المباراة بـ 24 ساعة، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، فيما أعلن النادي عن توفير 50 أوتوبيسا لنقل جمهور الفريق إلى ستاد برج العرب لمساندة الفريق.