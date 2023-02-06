

الدوحة - فريد عبدالباقي



قاد المهاجم السوري عمر السومة فريقه العربي لحسم القمة التقليدية مع الريان بتسجيله «هاتريك» الفوز لفريقه وبذلك حافظ العربي على وصافة الدوري برصيد 25 نقطة، فيما توقف رصيد الريان عند 8 نقاط، بعد تلقيه الهزيمة الثامنة له هذا الموسم، ليستمر في المركز العاشر.



وشهد اللقاء المشاركة الأولى للثنائي المحترف المغربي سفيان بوفال، والتشيلي جيسون فارجاس مع الريان، ولم يظهرا بالصورة المطلوبة خلال اللقاء.



وفي مباراة أخرى، عزز الدحيل من صدارته للدوري بفوز ثمين على الأهلي 2-1، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق 4 نقاط عن العربي، فيما توقف رصيد الأهلي عند 17 نقطة في المركز السابع.



وفي مباراة ثالثة، تلقى الوكرة هزيمة قاسية أمام الغرافة 0-4، وبذلك رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الوكرة عند 18 نقطة في المركز السادس. وكان الوكرة قام بالاستغناء عن محترفه الجزائري عدلان قديورة، لتسجيل لاعبه السابق الإيراني أوميد إبراهيمي الذي حل في كشوفات الفريق بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.



وفي مباراة رابعة، واصل السد تحقيق انتصاراته حيث تغلب على أم صلال بهدفين نظيفين ليرفع «حامل اللقب» رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما يتوقف رصيد أم صلال عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير في المسابقة.