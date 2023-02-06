بيروت - منصور شعبان



قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، إن «حالة الشعب اللبناني هي نتيجة أداء السياسيين الممعنين في خيانة الشعب، الذي ائتمنهم على مؤسسات الدولة، وليحكموا له بالحق والعدل ويؤمنوا الخير العام».



وأضاف الراعي، في عظة أمس الأحد، من بكركي، أن «الحوار إن حصل يجب أن ينطلق من لبنان ووضعه وحالة شعبه ومن ثم البحث عن المرشح الأفضل في هذا الظرف الدقيق كما يقتضي التجرد من الأنانية».



واعتبر أن «نواب الأمة، بالطاعة العمياء لمرجعياتهم، يحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية، ويفضلون الانهيار المتفاقم في المؤسسات الدستورية والعامة، وقهر الشعب، وإرغام خيرة قوانا الحية على الهجرة»، سائلا: «أليست هذه خيانة عظمى؟، بل جرم عظيم بحق الشعب اللبناني والدولة».



وتابع: «كيف بإمكانهم أن يغمضوا أعينهم عن رؤية شعبنا الفقير والمقهور، وأن يصموا آذانهم عن صراخ المرضى المحرومين من الدواء وإمكانية الاستشفاء؟»، مشددا على أن «القضاء هو العمود الفقري للدولة، الذي يهدم أمام أعيننا من أهل السياسة بتدخلهم وضغوطهم، ومن اهل القضاء أنفسهم المنصاعين لهم» ورأى في «هذه كلها نتيجة غياب رأس للدولة».



من جهته، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في كلمة، لمناسبة مرور اسبوع على وفاة خضر حمدان، والد مستشار الرئيس نبيه بري، علي حمدان، في بلدية النميرية الجنوبية: «لبنان شراكة طوائف والسكاكين الدولية تحيط به من كل جانب، وأقصى ما نريده رئيس مصالح وطنية، وأي خطأ بهذا المجال يعني نحر لبنان».



وأضاف: «وهنا أقول إن الثنائي الوطني كان ومازال مصرا على أن لبنان لا يقوم إلا بالتوافق والمصالح الوطنية، والحل باتفاق وطني للإنقاذ، لأن صيغة رئيس انتقامي أو رئيس مشروع دولي يعني الله يرحم لبنان».



واختتم قبلان: «الرئيس نبيه بري شخصية وطنية تاريخية وقدراته بالتسويات الوطنية مشهودة والمطلوب الوقوف على صوته الإنقاذي لأن لبنان على بعد خطوتين من أسوأ كارثة تعصف بمصير لبنان».