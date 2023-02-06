أكدت تركيا أنها لم تجد أي دليل على وجود خطط لشن هجوم إرهابي وشيك ضد القنصليات الأجنبية أو الكنائس أو المعابد اليهودية في اسطنبول بعد اعتقال العديد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي المشتبه بهم.



وجاءت هذه الاعتقالات بعد أن أصدرت قنصليات 9 دول، من بينها الولايات المتحدة، تحذيرات بشأن «مؤامرة» ضد أهداف غربية في أكبر مدينة في تركيا، مما دفع بعض القنصليات إلى الإغلاق المؤقت.



وقالت السلطات التركية إنها اعتقلت 15 شخصا على صلة بداعش بزعم أنهم يخططون لشن هجوم ضد قنصليتي السويد وهولندا وكذلك أماكن عبادة لغير المسلمين.



ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن قائد شرطة اسطنبول قوله في بيان أنه مع ذلك، لم تجد الشرطة أي مؤشر على وجود «تهديد ملموس» ضد تلك الأهداف.



وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح بأن الدول الغربية التي أغلقت قنصلياتها مؤقتا في تركيا أو أصدرت تحذيرا من تهديد إرهابي فعلت ذلك عمدا.



وأكد أوغلو أمس مجددا استياء أنقرة مما تصفه بتقاعس السويد مع كيانات تتهمها أنقرة بالإرهاب.