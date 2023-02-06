رئيس الوزراء: بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل بشكل مثالي مع الأزمات وحالات الطوارئ لحماية الأمن الداخلي للبلاد

البرجس: التمرين فرصة لتطوير المهارات المهنية والارتقاء بالخبرات العلمية مما سينعكس على تحسين الأداء العملي عند تفعيل خطط الطوارئ





تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد أقيم تمرين «تعاون 1» في ميدان الأديرع بمشاركة القوات العسكرية والأمنية ولجنة الدفاع المدني «الهيئات المدنية والحكومية».



حضر فعاليات التمرين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا والوزراء وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب التمرين أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل بشكل مثالي مع الأزمات وحالات الطوارئ لحماية الأمن الداخلي للبلاد في ضوء التحديات التي يشهدها العالم.



وأعرب سموه عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق الميداني في تنفيذ المهام المشتركة بين مختلف الجهات المشاركة في التمرين، مشيدا بالأداء المتميز للكوادر الوطنية وكفاءتها العالية في تطبيق الخطط الموضوعة والاستراتيجيات المعدة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح التمرين.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على الجهود المبذولة لإخراج هذا التمرين بصورة مميزة ولجميع الوزارات والجهات المشاركة في التخطيط والتدريب والتحضير من أجل تنفيذ التمرين وتحقيق الأهداف المنشودة منه، داعيا المولى القدير أن يوفق أبناءنا العسكريين والمدنيين في مهمتهم الأسمى بخدمة وطنهم وحماية أمنه واستقراره.



هذا، وألقى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس كلمة قال فيها إن هذا التمرين يعد فرصة لتطوير المهارات المهنية والارتقاء بالخبرات العلمية مما سينعكس على تحسين الأداء العملي عند تفعيل خطط الطوارئ متى ما دعت الحاجة.



وشملت فعاليات التمرين تطبيق الأساليب الحديثة في التخطيط المتعلق بالتكامل الأمني والعسكري وإسناده من الأجهزة المدنية تحت مظلة لجنة الدفاع المدني إضافة إلى استراتيجيات مكافحة العمليات الإرهابية ومختلف الحالات الأمنية الطارئة وسبل مواجهتها والسيطرة عليها بما يسهم في رفع مستوى جاهزية الفرق الميدانية والتعاون فيما بينها.