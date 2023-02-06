عاطف رمضان



أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن 5 مشاريع سيتم طرحها مناقصات ضمن خطتها السنوية للعام المالي 2022-2023.



وأوضحت هيئة الطرق أن مشروعين من هذه المشروعات تفوق قيمة كل مشروع منهما 75 ألف دينار، وهما عبارة عن مناقصة لدراسة وتصميم للسكة الحديد «المرحلة الأولى»، والمناقصة الثانية للخدمات الاستشارية لإعداد استراتيجية لهيئة الطرق.



اما المناقصات الثلاث الأخرى فلا تفوق قيمة كل مشروع منها 75 الف دينار، وهي عبارة عن مناقصة لإنشاء وصيانة مجرور لتصريف مياه الأمطار من منطقة جنوب عبدالله المبارك، والمناقصة الثانية لإنشاء وصيانة طرق ومجاري أمطار بمنطقة شرق الرقة، والمناقصة الثالثة لتطبيقات وبرامج نظم المعلومات الجغرافية.