عبدالله قنيص - أحمد خميس



تمكن رجال إطفاء مركزي جليب الشيوخ والعارضية، من السيطرة على حريق اندلع صباح امس في منزل عربي مكون من دورين في منطقة جليب الشيوخ واخماده خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.



ووفق مصدر اطفائي، فإن بلاغا ورد صباح امس لغرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة جليب الشيوخ، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركزي العارضية وجليب الشيوخ الى موقع الحريق، حيث تبين ان النار اندلعت غرفة من الألمنيوم في الدور الأرضي بمنزل عربي مكون من دورين، وعليه تم إخلاؤه على الفور من السكان ومن ثم مكافحة النار قبل امتدادها الى الدور العلوي واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.