محمد الجلاهمة



استطاع رجال مباحث الفروانية ـ مكتب غرب جليب الشيوخ، من اغلاق ملف قضية دهس طفلة كويتية وهروب الجاني، حيث تم ضبط المتهم بعد اجراء تحريات والاستعانة بكاميرات المراقبة، وتبين انه من غير محددي الجنسية، واعترف بأنه دهس الطفلة وكان ينوي تقديم الاسعافات لها، لكنه خشي من ردة فعل ذويها، مؤكدا انه لا يعرف الطفلة أو ذويها وانما الحادث غير متعمد وفوجئ بالطفلة امامه ولم يستطع احكام السيطرة على السيارة.



وكانت تعليمات صدرت الى رجال مباحث الفروانية بسرعة ضبط داهس الطفلة وتقديمه للعدالة، ليتم فرز قوة بحث وتتبع الجاني وخلال اقل من 24 ساعة تكللت الجهود بضبط الداهس واحالته الى الاختصاص فيما ووصفتت حالة الطفلة بغير المستقرة.