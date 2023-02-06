محمد الجلاهمة - مبارك التنيب



اضطر رجال من قوة الاطفاء العام لإخلاء بناية من قاطنيها خشية تضررهم جراء استنشاق الدخان الناتج عن حريق بلوكونة بالطابق الأول وامتداد ألسنة اللهب الى البلكونات التي تعلوها.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام، أنه ورد بلاغ لإدارة العمليات المركزية امس يفيد باندلاع حريق في عمارة مكونة من 6 أدوار في منطقة جليب الشيوخ.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز جليب الشيوخ والعارضية لموقع الحادث، وتبين أن الحريق نشب في بلكونة شقة بالدور الأول وامتد الى الدورين الثاني والثالث، وتم إخلاء العمارة وإخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.