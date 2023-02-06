منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء شخصا في العقد الثالث من عمره، الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه بالقرب من استراحة الحجاج في حالة غير طبيعية وبحوزته حبوب مخدرة وأدوات للتعاطي.



هذا، وجاء ضبط «المتعاطي» مساء اول من أمس من قبل نقطة تفتيش بعد الاشتباه فيه، وعقب إنزاله من السيارة والاستعلام عنه اتضح انه من أرباب السوابق، وخلال الحديث معه حاول رمي كيس، وبعد فتح الكيس عثر بداخله على كمية من الحبوب المخدرة وقطعة حشيش وأدوات تعاط.



من جهة اخرى، ألقى رجال أمن الأحمدي القبض على عراقي للاتجار في المواد المسكرة حيث ضبط الوافد خلال حملة تفتيشية وعثر بحوزته على خمور ومبالغ مالية أقر بأنها حصيلة البيع وأحيل لجهة الاختصاص.