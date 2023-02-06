أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق وتشوه المنظر العام.



وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحـــقهم، لافـــتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتـــماما بالغـــا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضــــلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة من 28-1-2023 إلى 4-2-2023 وقد أسفرت عن رفع 12 سيارة مهمله وبقالات وحاويات سكراب بالإضافة إلى وضع 33 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتهم بعد انتهاء المدة المحددة.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.