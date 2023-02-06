عبدالله الراكان



أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، أن الهيئة لن تألو جهدا في تهيئة كل السبل في خدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة.



وهنأ الفجام خلال حفل استقبال الفصل الدراسي الثاني بحضور نواب المدير العام وعمداء الكليات ومديري المعاهد في مسرح الهيئة بمنطقة الشويخ صباح أمس، هنأ الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ببداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني، متمنيا لهم دوام التقدم والإنجاز.



ووجه الفجام خلال تصريح للصحافيين على هامش الحفل، رسالة إلى الطلبة كونهم عماد المستقبل، لافتا إلى أن «التطبيقي» لن تألو جهدا في تهيئة كل السبل أمامهم لتحقيق النجاح في حياتهم المستقبلية، كما بارك للنائبين الجديدين م.جلال الطبطبائي ود.مشعل المنصوري، داعيا الله أن يعينهما على حمل المسؤولية والعمل في إطار فريق واحد لرفعة الهيئة وتقدمها.



من جانبه، كشف نائب مدير عام الهيئة لقطاع التدريب م.جلال الطبطبائي، عن توجه القطاع إلى تسكين المناصب الإشرافية في مختلف المعاهد وإدارات القطاع خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، مشيرا إلى أن هناك 7 لجان لتسكين مديري المعاهد فيها، فضلا عن انتهاء فترة مناصب رؤساء أقسام في المعاهد خلال الفترة المقبلة.



وتابع الطبطبائي في تصريح للصحافيين أن هناك لوائح في القطاع تحتاج إلى تطوير وفقا للأنظمة الرقمية العالمية، معلنا عن توجه لتطبيق خطة تحويل جميع الإجراءات في القطاع إلكترونية.



وتقدم الطبطبائي بجزيل الشكر للقيادة السياسية على ثقتهم بنا، ونتمنى أن نكون على حسن الظن وتطوير مسار «التطبيقي» التي تعتبر أكبر مؤسسة أكاديمية وتعليمية.



من جهته، تقدم نائب مدير عام الهيئة لشؤون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري بالشكر للقيادة السياسية بمناسبة صدور مرسوم تعيينه في قيادة قطاع الشؤون الإدارية والمالية.



وبارك المنصوري لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية على أتم الاستعداد لخدمة الأساتذة والطلبة.