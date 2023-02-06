ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن مدير الجامعة أ.د.فهد الدبيس يتجه إلى تغيير شامل لكل المناصب الإدارية في الجامعة بدءا من نواب المدير ومنصب الأمين العام مرورا إلى منصب العمداء والعمداء المساعدين في الجامعة، لافتة إلى أن هذه الغربلة ستتم قبل انعقاد مجلس الجامعة الذي من المقرر أن يكون منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم تشكيل لجنة اختيار مدير للجامعة بالأصالة ومتابعة مراحل الانتقال الكامل لجامعة الكويت للمباني الجديدة بالشدادية. وأكدت المصادر أن هناك ترقيات لعدد من أعضاء هيئة التدريس بـ «صفة الاستعجال» سيتم اعتمادها في هذا الاجتماع لتتم ترقيتهم حتى يتاح لهم المجال للتقدم لمنصب مدير الجامعة ضمن اللجنة التي سيتم تشكيلها واعتمادها في مجلس الجامعة، مبينة أن المدير الجديد أمر بإيقاف جميع القرارات الإدارية التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لمزيد من التدقيق والمراجعة والوقوف على أحقيتها من عدمها ومدى مطابقتها للشروط والنظم واللوائح.



وبينت أن هناك عددا من القياديين والمديرين في الجامعة ممن انتهت مدتهم القانونية ومازالوا على رأس عملهم ويصدرون قرارات إدارية تدفع العديد من الموظفين إلى الطعن عليها بحجة انتهاء القرارات التي تمكنهم من إصدار تلك القرارات الإدارية التي تتعلق بموظفي الجامعة، مؤكدة ضرورة العدالة والمساواة بين أعضاء هيئة التدريس وفق معيار الكفاءة والاستحقاق في ظل آلية تعتريها الشفافية بعيدا عن المحسوبية والانتقائية والفئوية والمحاصصة.