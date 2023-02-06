طلال بهبهاني: النمو جاء مدعوماً بأداء متميز ضمن إستراتيجية زيادة أصول المجموعة وتنوعها

المجموعة حافظت على متانة مركزها وتصنيفاتها الائتمانية.. وعززت حصتها السوقية محلياً وإقليمياً

جورج ريشاني: نجحنا بزيادة الأرباح التشغيلية.. والنمو مدفوعاً بالتحول التشغيلي في عمليات الكويت

نهج «الأهلي» قائم على سياسات حصيفة وتوقعات مستقبلية مدروسة حيال النمو والتعامل مع المتغيرات



أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت المجموعة ربحا صافيا قدره 32.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، فيما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 10% ليصل إلى إجمالي 90.1 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 14 فلسا مقارنة بـ 12 فلسا في العام السابق.



وأوضح البنك، في بيان صحافي أن إجمالي الأصول ارتفع 14% ليبلغ 6.4 مليارات دينار، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13% لتصل إلى 4.4 مليارات دينار، فيما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 19% لتصل إلى 4.04 مليارات دينار.



وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة NPL نحو 1.43%، وتمت تغطيتها بمخصصات تبلغ 366% من هذه القروض، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال CAR نحو 15.62%، وبلغت حقوق المساهمين 504 ملايين دينار.



أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 8 فلوس للسهم أرباحا نقدية للمساهمين، بالإضافة الى توزيع 5% أسهم منحة، وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي.



وقال البنك إن هذه النتائج تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، والتي ترتكز على المنتجات الموجهة للعملاء، وتوسيع عمليات المجموعة بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مواردها البشرية، ومن المتوقع لهذه النتائج أن تمنح مجموعة البنك الأهلي الكويتي تقدما كبيرا ومركزا أكثر قوة على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية.



أداء متميز



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للمجموعة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني «يرجع هذا النمو إلى الأداء المتميز في تنفيذ الاستراتيجيات الموجهة لزيادة حجم أصول المجموعة وتنوعها، مع وجود إدارة حصيفة للمخاطر، وتعزيز الحصة السوقية للمجموعة محليا وإقليميا».



وأضاف بهبهاني «نجحت مجموعة البنك الأهلي الكويتي كذلك في المحافظة على متانة مركزها وتصنيفاتها الائتمانية المتقدمة، حيث تم تصنيفنا من قبل وكالة التصنيف فيتش بـ A مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومن قبل وكالة التصنيف موديز بـ A2 بنظرة مستقبلية مستقرة أيضا».



وتابع «حصل البنك الأهلي الكويتي ـ مركز دبي المالي العالمي على ترخيص مصرفي من الفئة الأولى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وترقية الترخيص للفئة الأولى لفرع البنك الأهلي الكويتي ـ مركز دبي المالي العالمي، حيث يسمح لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات المالية، ليكون مركزا مصرفيا إقليميا يتمتع بإمكانات كبيرة لخدمة الشركات العالمية والمؤسسات المالية عبر مختلف عملياته وخدماته».



وأعرب بهبهاني عن تقديره لكفاءة عمليات التخطيط والتشغيل لدى الفريق التنفيذي والموظفين في مجموعة البنك الأهلي الكويتي، منوها بالنمو السليم للميزانية العامة والمركز المالي القوي للمجموعة، بالإضافة إلى العمل على تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية.



تقديم أفضل أداء



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جورج ريشاني «استطاعت مجموعة البنك الأهلي الكويتي النجاح في زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة ملحوظة، وجاء هذا النمو مدفوعا بالتحول التشغيلي الذي تشهده العمليات في الكويت، إضافة إلى العمليات الدولية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي».



وأضاف ريشاني «تجربة العملاء هي إحدى أولويات استراتيجية المجموعة التي ترتكز بشكل أساسي على تقديم أفضل أداء للعمليات وتنويع قطاعاتها بجانب زيادة حصتنا السوقية في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات إدارة المخاطر، والابتكار لتحقيق التميز في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية».



كما سلط ريشاني الضوء على النجاح الكبير الذي حققته المجموعة مؤخرا من خلال صفقة تسهيلات تعد إحدى أكبر الصفقات من نوعها لمؤسسة مالية كويتية، بمبلغ 825 مليون دولار تهدف من خلالها مجموعة البنك الأهلي الكويتي إلى استخدامها في الأغراض العامة للمجموعة، وهي دليل على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المجموعة واستراتيجيتها وتوقعاتها المستقبلية، وتعتبر هذه التسهيلات الأكبر في تاريخ المجموعة وستمكننا من مواصلة النمو وتوسيع أعمالنا وتقوية علاقاتنا التجارية محليا ودوليا.



وشدد على نهج مجموعة البنك الأهلي الكويتي القائم على سياسات حصيفة وتوقعات مستقبلية مدروسة حيال النمو والتعامل الفعال مع المتغيرات الكبيرة من حيث معدلات الفائدة ومحاولات كبح التضخم، حيث تقوم المجموعة باتخاذ خطوات واسعة نحو التحول الرقمي ومتابعة ومجاراة احتياجات السوق المحلي والإقليمي، مع تسجيل نمو مستدام على الصعيد المالي وتعزيز طموحات جميع مساهمي وعملاء مجموعة البنك الأهلي الكويتي على حد سواء.



المسؤولية الاجتماعية



وتحرص مجموعة البنك الأهلي الكويتي على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع، وقد شهد عام 2022 مشاركة مجموعة البنك الأهلي الكويتي في مبادرات متنوعة من المسؤولية الاجتماعية، لا سيما تلك التي تستهدف فئة الشباب في الكويت.



وتؤكد مجموعة البنك الأهلي الكويتي أن توطين القوى العاملة يعتبر جزءا رئيسيا ضمن استراتيجيتها، فقد برزت المجموعة كواحدة من جهات العمل الرائدة في التوطين في الأسواق التي تتواجد بها، وهي تواصل إثبات التزامها برأس المال البشري وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال المشاركة في العديد من معارض التوظيف الجامعية.



وقد أجرى البنك الأهلي الكويتي مؤخرا حملة توظيف بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، لتزويد الباحثين عن العمل بمعلومات حول القطاع المصرفي بشكل عام وعن البنك الأهلي الكويتي بشكل خاص. وهدفت هذه المبادرة إلى تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص وعرض الفرص الوظيفة المتاحة في البنك الأهلي الكويتي.



التوعية المصرفية



وبما يخص التوعية المصرفية، استثمر البنك الأهلي الكويتي خلال الفترة السابقة في حملة «لنكن على دراية» التي نظمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، وهي حملة تهدف إلى زيادة الوعي المصرفي والمالي لدى مختلف شرائح المجتمع. ولتحقيق أهداف الحملة، شارك البنك الأهلي الكويتي في شراكة مع الجهات الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص المختلفة مما جعل البنك الأهلي الكويتي من بين الأفضل أداء للحملة.



تقدم كبير بالاستدامة



كما حققت مجموعة البنك الأهلي الكويتي تقدما كبيرا على صعيد الاستدامة، حيث أصدرت المجموعة مؤخرا تقريرها الخاص حول الاستدامة لعام 2021 بعنوان «الخدمات المصرفية في رحلة مستدامة». وقد سلط الضوء على العديد من المبادرات الهامة التي قامت بها المجموعة، مثل زيادة التوطين على مستوى المجموعة بنسبة 5%، والتركيز على تمكين المرأة والشباب، وخفض الانبعاثات بنسبة 23%، وتمويل عدة مشاريع متعلقة بالاستدامة والتي تم الانتهاء منها بنجاح.





منتجات مصرفية متميزة

كخطوة أخرى نحو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية، أطلق البنك الأهلي الكويتي بطاقة «فيزا إنفينيت بريفليج» الائتمانية الجديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، كما قدم مميزات وخدمات جديدة لعرض تحويل الراتب.

وكان عام 2022 استثنائيا أيضا مع الاحتفال بمرور 20 عاما على الشراكة الاستراتيجية للبنك الأهلي الكويتي مع طيران الإمارات سكاي واردز، وبرنامج الولاء الحائز على الجوائز الخاصة بطيران الإمارات سكاي واردز وفلاي دبي، وبطاقات الائتمان التي تحمل علامة تجارية مشتركة بين البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات.



إعداد قادة أقوى للمستقبل



يقوم البنك الأهلي الكويتي بتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إعداد قادة أقوى للمستقبل على غرار المرحلة الأولى التي اختتمت مؤخرا من برنامج القيادة التنفيذية. وقد اشتملت على مجموعة من وحدات التعلم الرقمية وورش العمل المختلفة. ونتيجة لهذا البرنامج، يسعى البنك الأهلي الكويتي إلى رفع مستوى القادة المستقبليين إلى مستويات أعلى، ومنحهم فرصا لصقل مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم القيادية.































