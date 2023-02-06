

اختتم بنك الخليج مشاركته المميزة في اليوم الأول لمعرض «قوت ماركت»، أكبر منصة محلية تجمع ما بين الطاقات والمواهب من المبادرين في قطاع المطاعم والصناعات الغذائية والحرف اليدوية مع الجمهور في مكان واحد.



وشهد اليوم الأول من المعرض حضورا كبيرا تجاوز الـ 10 آلاف زائر، وحظي جناح بنك الخليج بإقبال قياسي من الجمهور، في ظل الفعاليات النوعية التي أطلقها، لتوفير أجواء من المتعة والفرحة في أوساط الزائرين، لاسيما وأن انطلاقة المعرض هذه العام في موقع ثقافي مميز، وتوقيت أكثر من رائع في شهر الاحتفالات بالأعياد الوطنية. وشكل المعرض بموقعة المميز في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على شاطئ الخليج فرصة لقضاء يوم مميز، والاطلاع على انتاج نخبة مميزة من المبادرين والمصنعين للمواد الغذائية والحرفيين، والاستمتاع بالتنوع الكبير في الطعام الذي يزخر به المجتمع الكويتي.



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية لجين القناعي: سعداء بالتفاعل الكبير من الجمهور مع الفعاليات، التي وفرها بنك الخليج خلال اليوم الأول للمعرض، والتي حققت الهدف الأساسي منها في دعم الشباب والمبادرين، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أن معرض «قوت ماركت» عاد بحلته الجديدة أقوى مما كان عليه، وبمشاركات واسعة من العارضين الذين تجاوز عددهم 60 شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات.



واختتمت تصريحاتها بالقول: بانتظاركم في جناح بنك الخليج في اليوم الثاني لمعرض «قوت ماركت» يوم 18 فبراير الجاري، لقضاء يوم مميز جديد مع فعاليات نوعية، ومسابقات وجوائز متنوعة.