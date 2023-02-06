

التقى ممثلون من القطاع المالي التركي والكويتي وذلك في الكويت، على مدار يومي 1 و2 فبراير الجاري، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون بين البلدين في مجالات التمويل والاستثمارات المشتركة.



وقد أقيم على هامش هذا اللقاء، غداء عمل في الثاني من فبراير، حضره كل من المدير العام في بنك «فاكيف» عبدي سيردار أوستونساليه، والمدير العام في بنك «زراعات» ألباسلان تشاكار، والمدير العام في بنك «خلق» أوسمان أرسلان، وكبار المسؤولين التنفيذيين من أبرز البنوك التركية الحكومية وممثلين عن اتحاد مصارف الكويت والمؤسسات المالية الرائدة في البلاد.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت طوبى نور سونمز: «هناك فرص مستقبلية واعدة ومثمرة بين تركيا والكويت في مختلف المجالات لاسيما التجارية والاستثمارية. ففي العام 2022، سجل التبادل التجاري بين البلدين رقما قياسيا بلغ 956 مليون دولار، هذا فضلا عن أن استثمارات الكويت في تركيا البالغة ملياري دولار، تحظى بأهمية وتقدير كبير، مع محاولات وسعي متواصل لتعزيز الاستثمار المتبادل بين الطرفين».

وأضافت: «لقد شهد النظام المالي في تركيا تحولا ملحوظا خلال العشرين عاما الماضية، لاسيما في القطاع المصرفي الذي هو في صلب هذا النظام. وها هو اليوم، يحظى القطاع المالي التركي باحترام على مستوى العالم، نظرا لقوته وموثوقيته واستقراره». هذا، وسلط النقاش الضوء على أهمية تعزيز التعاون والاستثمار بين تركيا والكويت، لاسيما في القطاع المالي. وقد تحدث كبار المسؤولين والقياديين في عالم المصارف في الكويت وتركيا عن الإجراءات والإمكانيات لتعزيز فرص الاستثمار القائمة، خاصة في مجال التمويل بين البلدين.

وقد تم التأكيد على أن بيئة الاستثمار النامية، هي الدافع والمحفز لعقد المزيد من الشراكات والتوسع في المعاملات التجارية بين الكويت وتركيا.



ومن أهم ما خلص إليه هذا اللقاء، هو الإقرار بأهمية القطاع المالي في تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز المدخرات، وتقليل المخاطر في الاقتصادات النامية.

وقد أكد جميع الحاضرين من ممثلي القطاع المالي في تركيا والكويت، على أهمية مثل هذه الاجتماعات لبحث المزيد من الاستثمارات المحتملة، كما أكدوا على التزامهم بتحقيق إمكانات التعاون المستقبلية الواعدة بين الكويت وتركيا.