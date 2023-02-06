

ماذا يحصل للجسم عندما تعيد تناول الطعام نفسه؟



إن الأطعمة التي يتناولها الإنسان، هي متممة لبعضها بعضا من ناحية الفوائد والفيتامينات، حيث لا يوجد نوع طعام واحد يمتلك جميع حاجات الجسم، وبالتالي فإن تكرار تناول الأطعمة بشكل محدد، يعني أن أجسامنا ستعاني من نقص في احتياجاتها اليومية، ما ينعكس ضعفا في الأداء وتعبا.



فالغذاء ليس مجرد مصدر للطاقة، فالإنسان يحتاج للحفاظ على صحة جيدة إلى عشرات العناصر الغذائية التي تكون لكل واحدة منها وظيفة مختلفة عن الأخرى، ولذلك فإنه كلما قام الإنسان بتنويع طعامه بكميات صحية، حصل جسمه على حاجته المتنوعة من الفيتامينات، مثل فيتامين «أ» و«هـ» و«ب» و«ب12» وفيتامين «ج»، حيث إن افضل طريقة للحصول عليها جميعها، يكون بتناول طعام متوازن ينعكس أداء فاعلا على جميع خلايا الجسم.



فهناك بعض الأشخاص يلجأون إلى تكرار تناول الأطعمة ذاتها، كنوع من الحمية التي تساعدهم في فقدان وزنهم ولكن هذه الحمية هي بمنزلة «مضيعة للوقت» ينتهي مفعولها بمجرد التوقف عن اتباعها، هذا بالإضافة إلى الأضرار التي يتسبب بها فقدان الجسم لبعض أنواع الفيتامينات، ما يؤثر سلبا على صحتهم العامة وحتى صحتهم النفسية، لأن تكرار الطعام وحرمان الفرد نفسه من أطعمة يحبها على المدى الطويل يولد إحباطا لديه.



فتكرار الطعام هو أمر غير صحي بالمجمل، ولكن انعكاساته تعتمد على نوعية الطعام الذي يتم تكراره، فإذا كانت الأطعمة صحية فهذا لا يعتبر مضرا بحد ذاته، ولكنه يحد من تنوع الفيتامينات، أما في حال كانت الأطعمة التي يتم تكرارها غير صحية، فهذا يهدد صحة الإنسان بعدة نتائج سلبية، أبرزها الأمراض التي ترتبط بالسمنة.



وتنويع الطعام أمر ضروري للبكتيريا النافعة الموجودة في أمعاء الإنسان، فتنوع الطعام يعني تنوع البكتيريا التي تساعد في عملية هضم الدهون والألياف، وتكوين فيتامين «ب» و«ك» وإزالة السموم من الكبد.

عن «سكاي نيوز»