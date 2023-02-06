أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه توصل الى حل وسط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مصالحهما المشتركة في سورية، وسط حديث عن مخاوف اسرائيلية من التحالف بين روسيا وإيران خصوصا في سورية.

وأكد نتنياهو خلال لقاء مع قناة «LCI» الفرنسية أنه وضع الرئيس بوتين، أمام خيارين، إما أن تكون روسيا وإسرائيل في حالة صراع، وإما أن يجد البلدان لغة مشتركة تضمن تحقيق مصالحهما في الشرق الأوسط، مؤكدا ان إسرائيل لا تريد مواجهة مع روسيا وحوادث بين طائرات عسكرية لكلا البلدين في الأجواء السورية. وأشار إلى أن «إسرائيل لن تتدخل بالتواجد الروسي في سورية، مقابل ترك روسيا لإسرائيل وشأنها وعدم التدخل في مصالحها في المنطقة»، لافتا إلى أنه «توصل إلى تسوية ترضي بوتين، ولا تهدد المصالح الروسية، وفي ذات الوقت تضمن تحقيق المصالح الإسرائيلية».



وقال: «طائراتنا تحلق على مقربة من بعضها بعضا في سماء سورية، حتى الآن تمكنا من تجنب أي مواجهة»، في اعتراف نادر بتنفيذ اسرائيل لعمليات عسكرية في الاراضي السورية.



وتابع: «لا نريد مواجهة عسكرية مع روسيا، ولا أعتقد أن ذلك سيخدم غرض أحد». وأضاف نتنياهو أن «التسوية التي ترضي إسرائيل ولا تنتهك مصالح موسكو تم العثور عليها في العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».