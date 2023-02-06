ربما تقدم الحكومة الفرنسية تنازلا بشأن خطط رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، سعيا إلى تأمين أغلبية برلمانية، وسط رد فعل شعبي واسع النطاق.



وتدرس الحكومة استثناء آخر، بحيث يتمكن مزيد من المواطنين من التقاعد، قبل أن يكملوا 64 عاما، وفقا لما ذكرته رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.



وتبدأ مداولات حول الاقتراح اليوم في الجمعية الوطنية عشية اعتزام النقابات تنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة.



وعرضت رئيسة الوزراء الفرنسية تخفيف حدة التعديل المزمع لنظام المعاش التقاعدي للسماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان.



وقالت بورن في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش صنداي» أمس «سوف نتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و21. وسيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63».

وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستتكلف ما يصل إلى مليار يورو سنويا ما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.

وواجهت حكومة بورن إضرابات على مستوى البلاد منذ طرح التعديل في العاشر من يناير المنصرم مع اعتزام النقابات تنظيم إضرابات أخرى في السابع من فبراير الجاري.



يذكر أن الحكومة الفرنسية رفعت سن التقاعد عامين إلى 64 مع تمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول الحكومة إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون خلال السنوات المقبلة.