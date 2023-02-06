

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز لكرة اليد تجمع العربي (10 نقاط) مع الكويت (18 نقطة) في الـ 5.00، وتقام مباراة أخرى تجمع الصليبخات (8 نقاط) مع القرين (نقطتان) في الـ 7.00 يسعى الكويت للوصول الى النقطة الـ 20 عبر بوابة العربي ويطمح الى الحفاظ على لقبه وتكرار الإنجاز ولا يفصله سوى نقطتين عن القادسية متصدر الترتيب العام،



أما الأخضر فتحسن بصورة كبيرة عن الموسم الماضي ولديه الفرصة للاقتراب من منصة التتويج.



وفي المباراة الأخرى يسعى الصليبخات بقيادة المدرب الوطني حسين حبيب الى تعويض الهزيمة التي مني بها على يد الكويت في الجولة الماضية بنتيجة 38-31 ويتطلع اليوم إلى خطف نقطتين مهمتين من القرين الذي يبحث عن ذاته بعد التعاقد مع محترفين جديدين ظهرا بمستوى جيد في المواجهة السابقة أمام برقان رغم الخسارة بنتيجة 36-27 حيث يعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري عمرو الجيوشي على المحترفين بوزو انجليش المونتينيغري وزميله الصربي نيكولاي ماتوفيتش.



وفي الاطار ذاته، فاز كاظمة على الفحيحيل 23-20 ضمن الجولة الـ 11، ليرفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط متساويا مع الخاسر بالرصيد نفسه.