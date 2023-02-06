

عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محمد المشعان بعد الخسارة من الفحيحيل 1-4 في الجولة الـ 12 من دوري زين الممتاز أول من امس ان فريقه عانى من الأخطاء في التمرير وإخراج الكرة ما تسبب في ركلة جزاء للمنافس ومن ثم تعرضنا لحالتي طرد، مشيرا إلى ان مشاركة 9 لاعبين أمام 11 لاعبا لمدة 70 دقيقة أمر صعب جدا، فما كان مني إلا أن طلبت من اللاعبين اللعب بطريقة دفاعية والاعتماد على الكرات الثابتة ولكن بعد الهدف الثاني كان من المستحيل العودة بالمباراة.

وأشار المشعان إلى أن الخسارة واردة في كرة القدم لكن علينا الاستفادة منها ونحن سنتعلم الكثير من هذه الخسارة وسنحولها إلى نقاط قوة في المباراة المقبلة أمام كاظمة في الجولة الـ 13.