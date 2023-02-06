

حقق توتنهام فوزا مهما على نظيره مان سيتي بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي اللندني. جاء هدف «السبيرز» في الدقيقة الـ 15 من عمر المباراة، بعد خطأ من مدافع «السيتي» رودري الذي حاول تمرير الكرة في منطقة خطرة فقطعها بيير إيميل هويبييرغ ببراعة ومررها لهاري كين الذي أودعها في الشباك دون أي مضايقة دفاعية.



جدير بالذكر أن تلك النتيجة أبقت الفارق بين مان سيتي (45 نقطة) وأرسنال صاحب الصدارة 5 نقاط لصالح «المدفعجية»، في انتظار خوضهم مباراة مؤجلة، بعد خسارتهم من إيفرتون بهدف نظيف. وأصبح كين، الهداف التاريخي لتوتنهام عبر جميع المسابقات، برصيد 267 هدفا. وتعادل نيوكاسل يونايتد مع نظيره وست هام يونايتد 1-1 على ملعب سانت جيمس بارك. وسجل هدف نيوكاسل، كالوم ويلسون (3)، بينما كان لوكاس باكيتا هو صاحب هدف التعادل للضيوف (32).