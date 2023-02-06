

قاد الدوليان المغربي أشرف حكيمي والأرجنتيني ليونيل ميسي فريقهما باريس سان جرمان إلى مواصلة الصحوة بقلب الطاولة على الضيف تولوز بالفوز عليه 2-1 السبت على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في افتتاح المرحلة الـ 22 من بطولة فرنسا في كرة القدم.



وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف السبق عبر الهولندي برانكو فان دن بومن (20)، لكن حكيمي أدرك التعادل (38)، ثم صنع هدف الفوز لميسي (58).



وهو الفوز الثاني تواليا لباريس سان جرمان والسابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 54 نقطة.



وعانى باريس سان جرمان الامرين لإيقاف صحوة تولوز الذي مني بخسارته الاولى في المباريات الست الاخيرة في الدوري (أربع انتصارات وخسارة واحدة) فبقي ثاني عشر برصيد 29 نقطة.



وأشاد مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه بالنجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده أواخر العام الماضي في قطر، وقال: «ليونيل ميسي تولى قيادة الفريق وكان قاطرة مهمة جدا»، مضيفا أطلب من الفريق اللعب من أجل ليو والعمل معه، يجب أن نعفيه من مهام معينة، يتعين على زملائه في الفريق مضاعفة جهودهم في استعادة الكرات وخلق المساحات كي يقوم بتمريراته الحاسمة، وهي نادرة جدا في كرة القدم اليوم.



وفي مباراة ثانية، حقق ليون فوزا كبيرا على مضيفه تروا 3-1.



ألمانيا



وفي ألمانيا، واصل أونيون برلين صحوته وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه ماينتس 2-1 في المرحلة الـ 19 من بطولة المانيا لكرة القدم.



وهو الفوز الرابع على التوالي لأونيون برلين والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 39 نقطة.



وحذا دورتموند حذو أونيون برلين وحقق فوزه الرابع تواليا والثاني عشر هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه وشريكه السابق فرايبورغ 5-1، ليرفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 37 نقطة.



وتقدم أينتراخت فرانكفورت إلى المركز الخامس بفوزه الكبير على ضيفه كولن 3-0، وتخلص بوخوم من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق تفادي الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، بفوزه الكبير على ضيفه هوفنهايم 5-2، فيما تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه 0-0.