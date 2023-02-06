

واصل نابولي زحفه للظفر بلقبه الأول منذ 1990 بفوزه على مضيفه سبيتسيا 3-0 ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الايطالي، حيث فرض النيجيري فيكتور أوسيمهن نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 68 و73، معززا صدارته لترتيب الهدافين بـ 16 هدفا، فيما سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف السبق من ركلة جزاء في الدقيقة 47.



وحلق نابولي منفردا في الصدارة، حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة.



كما استعاد روما نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه إمبولي 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الأولمبي في العاصمة روما. وقد بكر رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتسجيل عن طريق البرازيلي روجر إيبانيس (2)، قبل أن يضاعف الإنجليزي تامي أبراهام النتيجة (6).



وعاد روما إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن جاره لاتسيو الرابع الذي يحل ضيفا على فيرونا الاثنين، كما يلعب اليوم أيضا مونزا مع سامبدوريا. أما إمبولي الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا، فبقي في المركز العاشر مع 26 نقطة. وفشل أتالانتا برغامو في اللحاق بروما عندما سقط أمام ساسوولو 0-1، في مباراة شهدت حالتي طرد من أتالانتا للدنماركي يواكيم مايهلي (30) والكولومبي لويس موريال (90+6).



وألحق ليتشي الخسارة الثانية تواليا بكريمونيزي في الدوري والثالثة عشرة هذا الموسم، عندما فاز عليه 2-0.