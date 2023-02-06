

أسدى ريال مايوركا خدمة إلى برشلونة المتصدر بفوزه على غريمه ومطارده المباشر ريال مدريد 1-0 أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسقط ريال خارج أرضه بالنيران الصديقة بهدف مدافعه ناتشو (13)، في مباراة أهدر خلالها لاعب جناحه المهاجم ماركو أسنسيو ركلة جزاء صدها حارس مايوركا الصربي بريدراغ رايكوفيتش (60). وفشل النادي الملكي الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم في تقليص الفارق إلى نقطتين قبل ساعات من مباراة برشلونة المتصدر أمام ضيفه إشبيلية، ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني.



وتقدم مايوركا الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام قادش 0-2 في المرحلة السابقة للمركز العاشر برصيد 28 نقطة.



وتوالت لعنة الإصابات في صفوف ريال، إذ أصيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في فخذه أثناء فترة الإحماء، ليحل الأوكراني أندري لونين بدلا منه بين الخشبات الثلاث.



وانضم كورتوا إلى لائحة طويلة من المصابين في نادي العاصمة المفتقد لجهود مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، بعد تعرضه لإصابة بفخذه، على غرار زميله المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو. إلى ذلك، حقق إلتشي صاحب المركز الأخير فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه فياريال 3-1، ويدين إلتشي بفوزه إلى مهاجمه بير ميا الذي سجل الأهداف الثلاثة.



ورفع إلتشي رصيده إلى تسع نقاط، فيما مني فياريال بخسارته الثانية تواليا والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس الذي يملك فرصة فض الشراكة معه في حال فوزه على ضيفه سلتا فيغو لاحقا.



إلى ذلك، أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه خيتافي 1-1. وانتظر رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الدقيقة 60 لافتتاح التسجيل عبر مواطنه أنخل كوريا بتسديدة قوية من مسافة قريبة، لكن خيتافي نجح في إدراك التعادل بعد 23 دقيقة بواسطة التركي إينيس أونال من ركلة جزاء إثر لمسة يد على ساوول نيغويس بديل ألفارو مورتا.



وقال سيميوني عقب المباراة: «تقدمنا نحو الهجوم وبذلنا جهدا كبيرا، حاولنا بكل الطرق، ولعبنا المباراة التي أردنا أن نلعبها»، مضيفا «لم نسجل الهدف الثاني لقتل المباراة، علينا أن نستمر في التحسن». وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الرابع برصيد 35 نقطة مقابل 18 نقطة لخيتافي التاسع عشر قبل الأخير. وفشل ريال بيتيس في استغلال خسارة فياريال للانفراد بالمركز الخامس بخسارته أمام ضيفه سلتا فيغو 3-4.



وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة بفارق الأهداف خلف فياريال، فيما ارتقى سلتا فيغو الى المركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 23 نقطة.



وتعادل أيضا إسبانيول مع ضيفه أوساسونا 1-1، وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بطرد مهاجم أوساسونا الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار من برشلونة، ومدافع إسبانيول الفرنسي رونايل بيار-غابريال لتلقي كل منهما الإنذار الثاني.



وتختتم المرحلة العشرون اليوم بلقاء رايو فاييكانو مع ألميريا.