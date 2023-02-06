

القاهرة - محمد صلاح



بعد غيابها 4 سنوات عن المشاركة في أي عمل فني، رفضت النجمة القديرة بوسي تأكيد أو نفي خبر اعتزالها التمثيل، وأكدت أنها فقط تشعر بالراحة من تواجدها في المنزل مع نفسها، ونفت أن تكون مصابة بأي مرض أو باتت تشعر بالتعب من المجهود المطلوب لتصوير الأعمال الفنية. وقالت بوسي، في مداخلة مع برنامج «The Insider بالعربي»: «بييجي وقت على الواحد يحب يبقى قاعد مع نفسه شوية، متعبتش بس أنا دلوقتي حابة كدة اللي أنا فيه»، كما ردت على سؤالها عن حقيقة اعتزالها، وقالت: «مش عارفة يعني معنديش فكرة، مش عارفة هل حان وقت الاعتزال حاليا أم لا؟، لكن أنا سعيدة بقضاء وقت أطول مع عائلتي وبناتي بعيدا عن التزامات الفن والتصوير».