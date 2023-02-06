

القاهرة - خلود أبوالمجد



أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن خروج مسلسلها «الأصلي» من الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «هذا من فضل ربي.. يا رب الناس ماتزهق مني بقى.. الأصلي مش في رمضان»، ويضم العمل في بطولته عددا آخر من النجوم منهم: منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمي تامر نبيل، أحمد الشامي، ومن تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول «فاطمة الأصلي» التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على اخوتها الأربعة.