قضت مراهقة تبلغ 16 عاما السبت عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش عندما كانت تسبح في نهر في غرب أستراليا، على ما أعلنت السلطات.



وأشار بيان أصدرته حكومة الولاية إلى أن الشابة، وتدعى ستيلا بيري، أصيبت بجروح خطرة بعدما هاجمها نوع غير معروف من أسماك القرش في نهر سوان في فريمانتل في ضواحي بيرث. وأوضح بول روبنسون من شرطة فريمانتل أن الشابة سحبت من المياه وأعلنت وفاتها بعد محاولات فاشلة لإنعاش قلبها. وقال في مؤتمر صحافي إن الشابة كانت في النهر برفقة أصدقاء حيث كانوا على متن مركبة «جيت سكي»، ثم ظهرت مجموعة من الدلافين في النهر، فما كان من الشابة إلا أن قفزت في المياه لتسبح مع هذه الحيوانات.



وأشار إلى أن عائلة الفتاة المتحدرة من بيرث «صدمت من جراء تلقيها نبأ الوفاة المؤلم جدا».



وذكر روبنسون أن الخبراء أكدوا أنه من النادر العثور على أسماك قرش في هذا الجزء من النهر.