باهي أحمد



في سوق الهواتف يعتبر الكثير من المستهلكين أن طرازات «آيفون» تعد الأكثر حفظا للقيمة مقابل العديد من أنواع الهواتف الأخرى، وهو ما يجعل الإقبال على شرائها مستمرا طوال العام من شريحة واسعة من المستهلكين، بينما ينتظر البعض الآخر فرصة الأسعار المواتية حتى يتمكن من اقتناء إحدى نسخ الجهاز فائق الأداء.



وخلال الأيام الأخيرة سجلت أسعار هواتف «آيفون 14» في الكويت فرصة مواتية جدا للشراء، بعدما انخفضت بنسبة تتراوح بين 5 و20% عبر العروض الترويجية للكثير من الشركات ومحلات بيع الهواتف ومستلزماتها، وهو ما يمكن ترجمته بوفر مالي تصل قيمته إلى نحو 70 دينارا عن الجهاز الواحد.



وتقول مصادر مطلعة في قطاعي الاتصالات وبيع الإلكترونيات بالتجزئة، إن السوق المحلي شهد زيادة في حجم وارداته من هواتف «آيفون 14» بنهاية 2022، بدخول ما يزيد على 20 ألف جهاز وهو الأمر الذي ساهم في زيادة حجم المعروض من تلك الأجهزة بالسوق قياسا إلى معدلات الطلب المستقرة على الجهاز، الأمر الذي بدأ يتفاعل معه القائمون على الشركات ومحلات بيع الهواتف من خلال سياسات العروض الترويجية التي تختلف قيمتها من جهاز إلى آخر وفقا لسعة التخزين وحجم الطلب عليه، ما خفض من أسعاره بنسبة تتراوح بين 5 و20% وذلك حسب اختلاف الموديلات الخاصة بالإصدار الأخير من شركة آبل.



وأشارت المصادر إلى أن ما يدعم عمليات الترويج والتخفيضات المذهلة بالسوق دخول نسخة «هونغ كونغ» إلى البلاد والتي يتميز هاتفها بدعم ثنائي لشريحة «SIM»



وذكرت أن بعض موديلات «Iphone14» كانت أسعارها تصل إلى 360 دينارا كهاتف آيفون 14 بلس سعة 256 جيجا بايت والذي هبط ليصل إلى 290 دينارا كما شهدت الفئة الأكثر طلبا من قبل مستخدمي هواتف آبل وهي فئة البرو حيث شهدت معظم موديلات وسعات تلك الفئة هبوطا في الأسعار تراوح ما بين 25 و35 دينارا ليفقد 5% من قيمته حيث وصل سعر البرو سعة 256 جيجابايت إلى 430 دينارا بدلا من 450 دينارا.