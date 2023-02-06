رشيد الفعم



رغم ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح الرؤية لجهة مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن الأمل في احتواء الأزمة لايزال معقودا على الأقل من الناحية النيابية، حيث أبلغت مصادر برلمانية «الأنباء» عن مساع قائمة حاليا لمحاصرة وحصر نقاط الخلاف التي أشعلت الأزمة بين الحكومة والمجلس.



وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من النواب بدأوا بإجراء اتصالات فيما بينهم لوضع «تفاهمات» تحد من الخلاف وتطوق الأزمة لرأب الصدع الذي يحول دون التقاء السلطتين ويوحدهما على هدف بين يحقق إنجاز المشروعات والقوانين التي تصب في صالح المواطن، والعمل على عودة الأمور إلى نصابها. وبينت المصادر أنه على الحكومة أن تتفهم المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الأمة والالتفات إلى القوانين الشعبية. كما كشفت المصادر عن محاولات



لـ «تصحيح المسار» ما يسفر عنه عودة جلسات مجلس الأمة إلى سابق عهدها، بعد الانتهاء من التشكيلة الوزارية الجديدة، وإعادة القوانين غير المتفق عليها إلى اللجان المختصة لإعادة دراستها والاستماع إلى وجهة النظر الحكومية فيها.