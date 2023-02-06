انقرة تطلب المساعدة الدولية وسقوط ضحايا في جنوب تركيا وشمال سورية

افادت مراكز رصد الزلازل بتعرض جنوب تركيا لهزة ارضية قوية شعر بها معظم سكان شرق المتوسط.

وفيما قال المعهد الاميركي للزلازل ان شدة الهزة كانت بقوة 7,8 درجات، تحدثت ادارة الطوارئ والكوارث التركية عن هزة بشدة 7.4 على مقياس ريختر، ضرب محافظة كهرمان مرعش جنوب البلاد عند الساعة الرابعة و17 دقيقة.

المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض ان الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقالت وسائل اعلام تركية ان سكان الولايات الجنوبية هرعوا الى الطرقات ودمارا كبيرا لحق الكثير المباني في مدن اديمان وديار بكر واورفة وكهرمان .

وتداولت مواقع تسجيلات مصورة لابنية منهارة في غازي عنتاب.



وعلى الفور باشرت فرق الانقاذ والبحث اعمالها.

ونقلت وسائل اعلام تركية عن خبير الزلازل اوكان تويسوز ان تركيا شهدت هذه الليلة أحد أكبر الزالزل منذ عام 1999 متوقعا خسائر كبيرة نظرا لشدة الهزة.

وقال وزير الداخلية التركية سليمان صويلو: ندير عملية الانقاذ في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوب البلاد التي تعرضت لعدة هزات ارتدادية.

وقد شعر بالزلزال سكان سورية ولبنان وتداولت مواقع صورا لسكان الساحل السوري واللبناني يهرعون الى الشوارع بعد الهزة.

وقالت وكالة الاناضول ووسائل اعلام ان انفجارا ضخما ادى الى نشوب حريق كبير في مدينة كهرمان مرعش نتيجة الزلزال.



واعلن وزير الداخلية التركي انه تم رصد ست هزات ارتدادية تجاوزت شدتها 6 درجات .



وقال اطلقنا تحذيرا من المستوى الرابع وهذا انذار يشمل المساعدة الدولية.



من جهته هاتف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان محافظ كهرمان للاطلاع على الأوضاع.



وقال "جميع وحداتنا المعنية في حالة تأهب ".



ومع استمرار عمليات البحث والانقاذ اعلن والي محافظة عثمانية انهيار 34 مبنى وسقوط 5 قتلى على الاقل، كما انهارت عشرات الابنية في المحافظات التي ضربها الزلزال .



ولم تقتصر اثار الزلزال المدمر على تركيا ، حيث سجل دمار كبير في المباني في عدد من بلدات شمال سورية.



وقال الدفاع المدني "الخوذ البيضاء " ان الأوضاع كارثية حيث وقعت انهيارات في الأبنية السكنية وسقط العديد من القتلى مع وجود عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال.



وقال انه فرقه استنفرت للاستجابة وإنقاذ العالقين.



واهاب بالمواطنين اخلاء الابنية المتصدعة والايلة للسقوط علما ان المنطقة تتعرض حاليا لعاصفة ثلجية ودرجات حرارة تحت الصفر.



وقالت مصادر طبية ان 6 اشخاص على الاقل قتلوا نتيجة انهيار الابنية السكنية في ريفي حلب وادلب.



واعلنت وكالة الانباء الرسمية السورية "سانا" انهيار عدد من المباني في احياء بمحافظات حلب وحماة واللاذقية.