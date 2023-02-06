أعلنت السلطات التركية تعليق الدراسة في مدينة اسطنبول والغاء عشرات الرحلات الجوية لليوم الاثنين، بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقال والي اسطنبول علي يرلي قايا في بيان نشرته وكالة (الأناضول) مساء امس الاحد ان الولاية قررت تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ليوم واحد.

واضاف قايا انه "وفقا للبيانات التي تمت مشاركتها من قبل المديرية الإقليمية للأرصاد الجوية لدينا بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في مدينتنا تم تعليق التعليم في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي لدينا ليوم واحد يوم الاثنين 6 فبراير".

ومن جانبها اعلنت شركات الطيران التركية الغاء 170 رحلة طيران منها 152 من مطار اسطنبول الدولي و 18 من مطار صبيحة كوكجن بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي هذا السياق قال المستشار الاعلامي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستن عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن قرارات الإلغاء اتخذت وفقا لقرار التقييد الذي اتخذته لجنة الطوارئ للأرصاد الجوية.

يذكر ان السلطات التركية حذرت من ان تشهد اسطنبول عاصفة قوية وهطول ثلوج وامطار غزيرة داعية المواطنين إلى عدم الخروج بالسيارات إلا عند الضرورة.