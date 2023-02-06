قال منقذون إن الزلزال الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أودى بحياة العشرات وأصاب المئات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، والتي دمرت بالفعل خلال ما يقرب من 12 عاما من الحرب.

وقال عمال إنقاذ إن أكثر من 120 قتيلاً جراء الزلزال في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء إن الزلزال أدى إلى سقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى وتقطعت السبل بالناس في برد الشتاء.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بمقتل أكثر من 230 شخصا، وهو عدد يعتقد أنه يشمل فقط الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.