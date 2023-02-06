أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ ويستعد لمساعدة تركيا بعد الزلزال.

ومن جانبها أعلنت روسيا اليوم الاثنين، استعدادها ارسال فرق انقاذ الى تركيا للمساهمة في إزالة اثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق هناك في وقت سابق اليوم.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن مصادر في وزارة الطوارئ الروسية قولها انها سترسل طائرتي نقل ضخمتين من طراز (اليوشين - 76) لنقل فرق انقاذ روسية مكونة من 100 خبير الى تركيا للمساهمة في انقاذ المصابين وازالة اثار الزلزال.

وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق اليوم مصرع مئات الاشخاص واصابة الالاف نتيجة لزلزال بلغت قوته حوالي 4ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية (قهرمان مرعش) جنوبي البلاد.

وعلى صعيد متصل نقلت (تاس) عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها ان القوات الروسية في قاعدة (حميميم) الواقعة في ضواحي (اللاذقية) في سوريا تواصل مناوبتها كالمعتاد بالرغم من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في سوريا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية اليوم سقوط نحو 237 قتيلا و639 مصابا جراء الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وتأثرت به محافظات سورية عدة.