عبدالعزيز الفضلي

في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التربية قراراً يقضي بفتح باب النقل لفترة استثنائية من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة العربية وبالعكس تستمر حتى نهاية دوام يـــوم الخميس الموافق 16 فبراير الجاري، رفض عدد من المدارس في المرحلة الثانوية قبول الطلبة من نفس سكان المنطقة والقطعة لعدم وجود مواد الاختيار الحر .

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأنباء"، أن هذا الإجراء فيه ظلم للطالب ولولي أمره، مستغربةً في الوقت نفسه من عدم وجود مواد الاختيار الحر في المدرسة وتوفرها في مدرسة أخرى .

ودعت المصادر وكيل وزارة التربية بالتكليف ووكيل التعليم العام أسامة السلطان، إلى التدخل وإيجاد مخرج لهذه المشكلة خاصة وأن هناك الكثير من المواطنين قاموا بنقل أبنائهم وتفاجأوا برفض المدارس لهم .