منصور السلطان

رفع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، طلبا إلى مجلس الوزراء بترقية 57 ضابطا من قوة الإطفاء العام من رتبة عقيد إلى رتبة عميد تمهيدا لإصدار المرسوم الأميري بترقيتهم وفقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الترقية حرصا من الوزير الخالد على نيل منتسبي قوة الإطفاء العام لكامل حقوقهم المستحقة والمنصوص عليها بالقانون، كما أنها تأتي دعما وتشجيعا للكفاءات منهم وتهيئة للكوادر الوطنية من الشباب الكويتي بمستوى الأداء لمنتسبيها الذين يبذلون قصارى جهودهم في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الأمن المجتمعي في البلاد.