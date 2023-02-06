استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، حيث قدم لسموه العقيد الركن بحري المهندس يوسف الشطي، وذلك بمناسبة تحقيقه رقما قياسيا عالميا جديدا باسم دولة الكويت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.

هذا وقد هنئه سموه على هذا الإنجاز الرياضي، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح ومزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا سموه على الدعم الكامل للشباب الكويتي المجتهد لرفع راية الكويت عالية خفاقة في المحافل الدولية.