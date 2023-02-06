الجسار : المؤتمر يهدف إلى تطوير وتبادل الخبرات بين أطباء العيون الكويتيين وزملائهم بمختلف دول العالم



عبدالكريم العبدالله

أعلن استشاري طب وجراحة العيون ورئيس المؤتمر د.فيصل الجسار، عن انطلاق المؤتمر الـ 22 لطب وجراحة العيون الشامل في البلاد، تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، 9 فبراير على مدار 3 أيام في فندق "وولدورف استوريا"بمجمع الافنيوز.

وذكر د.الجسار في تصريح صحافي، بأن المؤتمر يضم جميع تخصصات طب وجراحة العيون، وسيناقش أخر التطورات الطبية في هذا التخصص.

وبين د.الجسار بأن الهدف من هذا المؤتمر هو تطوير وتبادل الخبرات بين أطباء العيون الكويتيين وزملائهم بمختلف دول العالم، لافتا الى أن المؤتمر سيناقش أخر ما تم التوصل إليه في البحث العلمي بجميع تخصصات العيون .

وافاد بأن هناك مشاركات من نخبة من الاطباء من دول مختلفة في العالم والمنطقة ودولة الكويت ، حيث سيتم مناقشة آليات وطرق حديثة في العلاج ، فضلا عن اجراء بعض العمليات الجراحية المعقدة في تخصصات القرنية والشبكية .

واوضح أن المؤتمر سيشهد عقد 10 ورش عمل للتدريب على بعض العمليات ، والتي يُشرف عليها جراحين عيون متخصصين، داعيا جميع اطباء العيون الى التسجيل والمشاركة في هذا المؤتمر لما له من منفعة في الارتقاء بالتخصص ومناقشة أهم تطوراته.

واشار د.الجسار الى اجتماع سيعقد على هامش المؤتمر بين الروابط الخليجية لطب وجراحة العيون لتنسيق بعض الأهداف المشتركة، فضلا عن التنسيق لتبادل برامج التدريب للأطباء للاستفادة من الخبرات المتنوعة.