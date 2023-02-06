

أعلنت ادارة الكوارث والطوارئ التركية «افاد» تسجيل هزة ارضية ثانية بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر في محافظة كهرمان مرعش ظهر الاثنين، التي كانت مركزا للزلزال الأول فجر الاثنين وكان بقوة 7.7 درجات بحسب ما اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وحذرت «افاد» من امكانية تسجيل هزات ارتدادية جديدة بدرجات تفوق 6.5 و6.7. وأعلنت وسائل اعلام سورية أن سكان دمشق واللاذقية وعدد من المحافظات شعروا بهزات ارتدادية جديدة ظهر الاثنين. كما أفادت وسائل اعلام لبنانية بأن سكان العاصمة بيروت وطرابلس أحسوا بالهزات الارتدادية.



وقال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي ان الهزة الثانية سجلت على عمق قليل عند الساعة 13.24 بالتوقيت المحلي، على بعد أربعة كيلومترات جنوب شرق بلدة ايكنوزو.



وجاء كل ذلك فيما كان عداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وتأثرت به سورية وشعر به معظم سكان الشرق الاوسط فجرا، اكثر من 900 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح في تركيا على ما اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فيما تحدث الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» العامل في مناطق سيطرة المعارضة، والمرصد السوري لحقوق الانسان عن تسجيل ما بين 221 و400 قتيل ومئات الجرحى، مع توقعات بارتفاع تلك الاعداد لوجود العشرات عالقين تحت الأنقاض. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الصحة ان عدد عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 371 وفاة و1042 إصابة.



ومنذ الزلزال الاول، لم تتوقف الهزات الارتدادية التي اجبر سكان 10 ولايات تركية على البقاء في الشوارع فيما دعت المنظمات الغاثية شمال سورية السكان الى إخلاء منازلهم والتوجه الى الاماكن المفتوحة أو المساجد وسط اجواء شديدة البرودة بسبب العاصفة القطبية.

وقال أردوغان إنها أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، وإن 2818 مبنى انهار. وقال ان اكثر من 45 دولة عرضت المساعدات، وبدأت بإرسال طواقم الاغاثة.



وأعلنت تركيا حالة الطوارئ من الدرجة الرابعة والتي تشمل طلب المساعدة الدولية، فيما توقفت حركة الطيران في المحافظات الجنوبية.



وأعلنت وزارة الدفاع فتح جسر جوي مباشر لإيصال الاغاثات والامدادات الى المناطق المتضررة، فيما اصدر الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» نداءات عاجلة لتقديم المساعدات لعجز كوادره عن تلبية نداءات الاستغاثة ورفع الانقاض في مناطق واسعة من شمال غرب سورية التي اعلنها مناطق منكوبة.



وتداولت مواقع اخبارية تسجيلات مصورة مرعبة للحظات انهيار الابنية في مدينة حلب، وعمليات الانقاذ وانتشال الناجين وجثث الضحايا والصعوبات الكبيرة التي تواجهها فرق الانقاذ بسب استمرار هطل الثلوج والامطار.



وأوقفت السلطات في المناطق المتأثرة بالزلزال محطات تكرير النفط وخطوط إمداد الغاز خشية الهزات الارتدادية ووقوع انفجارات.

«إدارة الكوارث» التركية تُحذِّر من نشاط زلزالي خطير وسكان غرينلاند شعروا بالهزات الارتدادية

وحذرت ادارة الكوارث والطوارئ التركية من «نشاط زلزالي خطير في منطقة كهرمان مرعش، التي كانت مركزا لزلزالي الفجر والظهر.

وقالت ان الهزات الارتدادية ستستمر لتصل قوتها إلى 6.5 - 6.7 درجات على مقياس ريختر، ما يشير الى احتمال تدمر المزيد من الابنية التي تضررت نتيجة الهزات السابقة، فيما واصلت فرق الانقاذ في جميع المناطق بحثها عن ناجين او جثث لضحايا.

وأعلنت السلطات التركية إغلاق مطار أضنة بجنوب البلاد أمام الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

وقالت إدارة اقليم كردستان العراق إنه علق صادراته النفطية عبر تركيا كإجراء احترازي بعد الزلزالين.

وأعلن المعهد الجيولوجي الدنماركي، ان سكان غرينلاند شعروا بالهزات الناجمة عن زلزال تركيا، ما يشير الى شدته.