دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية والاستجابة إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة اليمنية على وقف إطلاق نار شامل.

وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البديوي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبيرغ في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وشدد البديوي على مواقف وقرارات المجلس الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ودعم جهود الأمم المتحدة في اليمن التي يقودها مبعوثها الخاص للتوصل إلى الحل السياسي المنشود وفقا للمرجعيات الثلاث.

كما أكد عزم المجلس على دعم جميع الجهود الأممية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق فيما شدد على أهمية دعم تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتوسيع مكاسبها لما لها من مردود إيجابي على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية والاستجابة إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة اليمنية على وقف إطلاق نار شامل تحضيرا لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل مبني على المرجعيات الثلاث.

ومن جهته هنأ غروندبيرغ البديوي بمناسبة بدء مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.