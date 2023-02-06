بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لـ «الأنباء» عن فتح مركز تنمية الموارد البشرية في قطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة باب التقديم للراغبين من موظفي الوزارة للحصول على بعثة دراسية للدراسات العليا دبلوم عال للماجستير والدكتوراه أو إجازة دراسية دبلوم بعد الثانوية (بكالوريوس - ليسانس) للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024، وذلك بهدف تطوير الأداء المهني والارتقاء بمستوى الكفاءة من خلال تنمية الذات بالتحصيل الأكاديمي.



وأعلن المصدر عن انطلاق استقبال الطلبات بداية شهر فبراير ويستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل.