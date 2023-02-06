twitter facebook whatsapp viber telegram email مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ويوافق على وقف التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية ويكلف " الشؤون " بإطلاق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال الاثنين 2023/2/6 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1647 A+ A- استمع مريم بندق مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، ويوافق على وقف التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية ويكلف " الشؤون " بإطلاق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال.