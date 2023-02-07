

القاهرة - ناهد إمام



استهل م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جمعية الخطة والموازنة لشركة ويبكو وبدر للبترول للعام المالي 2023/2024 بتقديم العزاء والمواساة، ونعى م. شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن الراحل الكريم كانت له بصمات كبيرة في قطاع البترول وفى مجلس الوزراء.



وأكد الوزير، خلال جمعية شركة ويبكو، أن استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على زيادة قدرات ورفع كفاءة الموانئ البترولية المتخصصة ومنها ميناء الحمرا البترولي ضمن تحقيق أهداف تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، مشددا على أهمية الإسراع بالمشروعات الجارية بتوسعات ميناء الحمرا والتي يتوافر لها التمويل الذاتي، في ضوء حرص مصر على الاستمرار في أداء دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة إقليميا وعالميا والذي يشهد تغيرات جيوسياسية وتحديات كبيرة تحتاج للمزيد من العمل والإنجاز، خاصة أن الميناء تتوافر له كل المقومات الاستراتيجية بدءا من تسهيلات الحفاظ على الإنتاج ومرورا بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمنظومة الأمنية ومنظومة البيئة البحرية.



وشهدت الجمعية استعراض م. إبراهيم مسعود رئيس الشركة وفريق عمله خطة العمل خلال العام المالي المقبل والكميات المتوقع استقبالها وتداولها من الزيت الخام، كما استعرضت الجمعية المشروعات الجارية في إطار تطوير التسهيلات والتوسعات وزيادة السعات التخزينية بمنطقة ميناء الحمرا البترولي وموقف التطوير.



وخلال استعراض خطة عمل شركة بدر للبترول بموقع بدر1 بالصحراء الغربية، التي تديرها شركة ويبكو نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول، أكد الملا على الاستمرار في زيادة وتكثيف أعمالها لتحقيق المزيد من النجاحات خاصة أن أبناء الشركة يقدمون عملا جيدا ومتكاملا في تعظيم الإنتاج من الحقول المتقادمة ومراعاة خفض التكاليف واستغلال التقنيات الحديثة وتطبيق كافة اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة موجها الشكر للجميع، ودعا لمزيد من العمل والإنجاز وإثراء تجربة بدر للبترول الناجحة.



وتم خلال الجمعية، استعراض الموقف الحالي واستطاعة الشركة منذ بداية تجربة تنمية الحقول المتقادمة بالجهود الذاتية منذ 2014 وحتى الآن في إنتاج 9 ملايين برميل وزيادة الاحتياطي القابل للاستخراج من 5.3 ملايين برميل إلى 17 مليون برميل بنسبة زيادة 400%، كما تم استعراض موقف مشروعات رفع كفاءة وتطوير موقع بدر 1.