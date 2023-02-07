

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارين برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع المجترات الحية والإبل من صربيا ومقدونيا والطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من إستونيا لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.



وأكد القراران ضرورة خضوع جميع الإرساليات للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والإجراءات المنصوص عليها في لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.



وشددا على أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.



يذكر أن الحيوانات المجترة هي التي تأكل طعامها عن طريق عملية الاجترار ومنها البقر والماعز والخراف والزرافة والبايسن والقطاس والأيل والألبكة واللاما والظباء.